Bianca Andrade declara apoio a Prior

O controverso participando Felipe Prior vem colecionando torcedores. A última a declarar seu voto ao candidato da edição 20 do 'BBB', foi a ex- participante Bianca Andrade. Mesmo depois de várias polêmicas e de já ter estado por diversas vezes ameaçado de sair do programa, o participante conquistou a influencer que disse ter assistido pela primeira vez o pay-per-view do programa (sistema de assinatura paga) e declarou: "Eu gosto do Prior. Tenho consciência que algumas pessoas podem ficar magoadas com o que vou falar, mas é a minha opinião, eu gosto dele".

Boca Rosa comentou sobre a amizade que os dois fizeram dentro da casa e relembrou os pedidos de desculpas do jogador e as inúmeras tentativas dele em tentar se adaptar a todos da casa. Bianca ainda afirmou gostar de traços da personalidades de Prior, principalmente sua autenticidade.

Prior conquistou na manhã dessa sexta-feira (13) sua primeira liderança na competição, mas já no começo da tarde, vídeos contestavam a vitória, dizendo que Rafa Kalimann havia apertado antes que ele o botão que dava a vitória na prova. O assunto esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter.