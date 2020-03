Clientes de um salão de beleza fogem de Adriane Galisteu em São Paulo

As ricaças de São Paulo estão apavoradas com o Coronavírus. Ela estão desmarcando seus horários em um dos principais e mais caros salões de beleza da capital paulistana, por conta da presença de Adriane Galisteu. A apresentadora esteve por lá quando voltou da Itália, antes de testar para saber se estava infectada. Agora, as socialites estão aguardando o resultado do exame de Galisteu, e no caso de positivo, ninguém pisa de novo no salão tão cedo.