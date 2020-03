Diogo Melim bloqueia fãs de sua ex Bianca Andrade

Diogo Melim anda bloqueando os fãs de sua ex, Bianca Andrade, quando eles comentam nas publicações do cantor. Isso serve para os que pedem a volta do casal e até aqueles que apenas usam a foto de Boca Rosa no perfil. Os fãs estão tristes com a atitude de Diogo porque gostam dele e não entendem o motivo do bloqueio. A coluna explica: parece que a fila já andou para o moço. Procurada, a assessoria de imprensa de Diogo disse que não vai se pronunciar sobre o assunto.

Vale a pena lembrar que Diogo e Bianca assumiram o romance em novembro, mas eles já estavam juntos há mais de um ano entre idas e vindas. Ela entrou no 'BBB20' namorando o cantor, mas quando saiu da casa já estava solteira por conta da aproximação da sister com o modelo Guilherme Napolitano dentro do reality show. Diogo apagou todas as fotos da então namorada depois de uma conversa durante a festa ‘Guerra e Paz’, no início de fevereiro. Boca Rosa chegou a deixar claro que queria beijar o brother.