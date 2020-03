Casais já fazem exames médicos para participarem de 'Power Couple'

Nesta semana começam os exames médicos dos casais que estão com um pé dentro do 'Power Couple'. A coluna soube alguns nomes que já estão praticamente fechados com a emissora: Yá Burihan e Lipe Ribeiro, ambos ex-participantes do 'De férias com o ex', Paula Amorim e Breno Simões, do 'BBB18', o ator Kadu Moliterno e sua mulher Cristianne Menezes, Adriana Bombom e seu noivo Adrien Cunha, a ex-'Fazenda' Thayse Teixeira e seu noivo Dudu. Além disso, a coluna soube que o ex-BBBs Adriana Santana e Rodrigão também estariam em conversa com o canal.

Veja fotos dos casais que devem compor a próxima temporada do 'Power Couple':