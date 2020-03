'Deixava muitas lágrimas no travesseiro', diz Narjara Turetta sobre tempo sem trabalho

Narjara Turetta revelou ao programa Ponto Fé, no Canal Expo Religião do Youtube, que a venda de água de coco foi o seu único ganha-pão durante dez anos e, muitas vezes, ela se perguntou o que teria feito para que não recebesse mais propostas de trabalhos. "Eu conversava com Deus e perguntava o que eu estaria fazendo de errado ou se tinha alguma coisa contra mim. Deixava muitas lágrimas no travesseiro", assumiu a atriz que revelou ter ficado com a fé abalada. "Mas, a minha mãe, Maria Antônia, sempre foi religiosa e me dava muita força", contou para apresentadora da atração, Luzia Lacerda.