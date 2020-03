Ferrugem cancela show no Rio

Estava tudo certo para a apresentação de Ferrugem na noite desta sexta-feira na casa de shows Tradição, no Rio. Mas, por volta da meia-noite, o cantor enviou um comunicado avisando que não compareceria por conta do decreto 46970, do Governador do Rio, Wilson Witzel.

"A assessoria jurídica do Artista Ferrugem, através de seu advogado José Estevam Macedo Lima, vem esclarecer que o artista cumprirá o decreto n. 46970 de 13 de março de 2020 do Governador do Estado do Rio de Janeiro, por ser medida de interesse público. Esclarece ainda que as apresentações artísticas no estado do Rio de Janeiro, datadas do dia 13 e 14 do mês de março estão suspensas. O empresário e o artista, lamentam a pandemia que está instaurada no Estado do Rio de Janeiro e se comprometem em remarcar os shows", diz o comunicado.

Mas Thaís Vasconcelos, mulher de Ferrugem, postou um story que a família está em quarentena. Logo depois, o vídeo foi deletado de seu Instagram. "Acordei e nesse estado mesmo eu vim falar com vocês (pigarreia). Hoje é mesversário de Bento, meu afilhado, mas não vou pode ir - nem eu, nem Jason e nem as crianças - porque voltamos resfriados da Disney. Até que a gente faça os exames, temos que ficar isolados entre aspas. E é isso", diz Thaís no story.

A coluna procurou a Tradição, que emitiu a seguinte nota: "Recebemos a notícia de que o cantor Ferrugem cancelaria sua apresentação na Nova Tradição Show quando a casa já estava aberta, em pleno funcionamento. Segundo a assessoria do Ferrugem, ele estaria seguindo a recomendação dos governantes do Rio de Janeiro, para se resguardar do corona vírus. Em respeito ao público que estava presente, distribuímos novos ingressos, que valem para a data do novo show, que será remarcado em breve e divulgado em nossas redes sociais. Pedimos desculpas pelos transtornos, mas entregamos o evento aos nossos frequentadores que já estavam na casa. Nossos canais de atendimento estão abertos no caso de dúvida".

Esta colunista também procurou a assessoria de imprensa do cantor, que não se manifestou até o fechamento desta nota.