Ex-BBB Jonas fala de Mari Gonzalez e diz quem gostaria na final do reality

Jonas Sulzbach conversou com essa coluna e de cara já podemos atestar que os elogios que Mari Gonzalez faz do namorado não são em vão: o ex- participante do reality foi muito educado, atencioso e aceitou nos falar um pouco sobre o que podemos esperar da participação da competidora nas próximas semanas do reality. Isto posto, vamos à conversa! Sobre a recente briga entre Mari e Flay, Jonas diz que o que deixou Mari chateada foi o fato da cantora não botar fé que as duas ainda possam ganhar o jogo e também o fato da paraibana torcer por Daniel e não pela amiga que está ao seu lado.

O modelo foi categórico ao afirmar que Mari não teria a mesma postura de Flay: "A Mari não falaria numa conversa que torce para uma pessoa que não seja a que ela é mais próxima. Isso eu tenho certeza que ela não faria".

E ele arrisca um palpite para a final do programa: "Se eu pudesse escolher um pódium seria Mari, depois viria a Giselly em segundo lugar e Prior em terceiro". No que depender da torcida de Jonas, Mari ainda vai longe e dar muito o que falar. "Se existe uma coisa que a Mari tem é fé e esperança, senão ela nem estaria no programa. Então já que está no programa, tem que acreditar, mesmo nos momentos mais difíceis", relata ele.

Vale lembrar que, recentemente, amigos do casal estiveram no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliese, onde vários convidados foram detectados com Coronavirus. Apesar de amigo de Marcela, assim como Mari, Jonas afirma que não foi à cerimônia e está em plena saúde para continuar acompanhando a amada.