Prior só coloca Babu no 'VIP' do 'BBB'

Uma novidade agitou a edição de sexta-feira (13) do 'Big Brother Brasil 20'. Felipe Prior foi confirmado o líder da casa e decidiu que todos os brothers, com exceção de Babu, ficariam na Xepa.



O arquiteto tinha a opção de levar cinco pessoas para o VIP (com cozinha no interior na casa, mais estalecas e mais opções de alimentos), porém decidiu por levar somente o amigo. A decisão não chega a ser uma surpresa, já que Prior tinha falado sobre o assunto ao longo do dia, mas foi a primeira vez na edição que isso aconteceu.

No fim da festa, às seis da manhã, Marcela, Thelma e Flay não queriam entrar na casa. Elas gritavam e Marcela chegou a deitar no chão, em sinal de protesto pelo fim do rega-bofe. Flay se escondeu embaixo da mesa de comida. Thelma sentou no chão, se recusando a entrar na casa.

Pyong, Gabi e Daniel iam colocando as sisters para dentro, com medo de o grupo tomar punição e perder as estalecas. Enquanto isso, no quarto do líder, Babu e Prior conversavam sobre as compras: "Não precisa comprar quase nada. Tem duas peças de filé mignon, arroz e e feijão. O que precisa mais são os frios", disse Babu, que já olhou a despensa do VIP.

Pouco antes da 7h, Pyong dá uma bronca geral no quarto Vila depois de uma briga de espumas no quarto: "Nós já perdemos muitas estalecas. Vocês estão passando do ponto. Aqui tem regras. Vocês assinaram essa merda. Estão ignorando os pedidos de atenção. Se não querem seguir regras, vão ao confessionário e peçam para sair. Daniel já perdeu estalecas por causa da bolsinha do microfone. Já levei quatro para a despensa. Se ninguém acordar pro raio-X, a gente vai perder 500 estalecas e vai passar fome na xepa", grita Pyong.

Gizelly se defende: "No livrinho não tem nada escrito sobre jogar espuma no colega".