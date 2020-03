Após se declarar assexual,Victor Hugo dispara: 'Gui foi minha primeira paixão'

Victor Hugo, o sétimo eliminado do 'BBB20', entrou na casa mais vigiada do Brasil se declarando assexual (falta de atração sexual por qualquer pessoa). No entanto, no decorrer do jogo, ele ficou muito próximo de Guilherme, chegando a compor um 'trisal' com o brother e sua namorada Gabi Martins. Em entrevista ao Gshow, o psicólogo confessou que o trisal não passava de uma brincadeira, mas entregou seus reais sentimentos por Guilherme. “Gui foi minha primeira paixão de verdade. Como eu já sabia que era bi-romântico, por que não? Também namoraria um menino”, afirmou que já se relacionou com mulheres e com alguns homens, segundo a reportagem.