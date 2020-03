Pyong surta e manda brothers saírem do programa: 'estão passando do ponto'

Parece que mais uma vez a madrugada não foi nada calma durante a festa de sexta-feira do 'BBB20'. Entre muitos acontecimentos após os participantes mais uma vez beberem além da conta, Pyong Lee teve um surto no quarto Villa com Gizelly, Marcela, Daniel e Ivy. Após perder mais de 250 estalecas já estando na xepa, o ilusionista perdeu as estribeiras e começou a gritar com seus aliados, depois de presenciar uma guerra com espuma de barbear. A brincadeira já tinha sido proibida pelo Big Boss.



"Passou do ponto, passou do ponto, a gente não é criança", disse o influenciador que foi apoiado por Rafa e Manu. Mas a briga não parou por aí. Irritado com a postura de Daniel, que só ria da situação, Pyong, aos gritos, chamou a atenção do brother: "eu acabei de levar quatro para despensa e vocês pegaram de novo, o Daniel estava cheio (de espuma), já deu! Daniel, você perde estalecas todos os dias, deita e dorme", ordenou Pyong.



Daniel, Gizelly, Ivy e Marcela, que se encontravam em estágio alcoólico deplorável, pareciam não entender a gravidade do assunto. "Marcela, você acha normal isso? Sabe por que eles não tiraram estalecas gravíssimas? Porque não dá para fazer mais nada no estado que a gente chegou, dá vergonha", disse Pyong enquanto Daniel continuava a rir e não ligar para situação. Por conta disso, a bronca continuou.



"Tem limite, tem limite aqui, é sério. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, todo mundo é adulto aqui. Vocês passaram do ponto, vocês assinaram essa merda", declarou ele que encerrou a bronca com uma forte sugestão: "não tá afim de seguir regra, toca no confessionário e vai embora."

Assista a treta: