Coronavírus: Ana Carolina cancela atendimento aos fãs no camarim

Assim como diversos outros artistas, Ana Carolina adotou medidas para evitar a proliferação do Coronavírus. A cantora suspendeu as visitas ao seu camarim e explicou a iniciativa em um comunicado oficial. "Em função do aumento no número de casos de coronavírus no país e o decreto de pandemia por parte da OMS - Organização Mundial de Saúde, a produção da cantora Ana Carolina informa que os atendimentos de camarim nos shows estão suspensos. A ação visa a manutenção do bem estar físico da artista, de sua equipe, do público, dos produtores e contratantes locais, além de todos os apoiadores culturais e de mídia", informa o comunicado da cantora.







