Se recuperando de grave infecção, Lexa suspende shows por causa do Coronavírus

Buscando evitar exposição ao Coronavírus tanto de si mesma quanto de seu público, a cantora Lexa optou por suspender todos os seus próximos shows, até que a situação que envolve o surto da doença esteja normalizada. Em um comunicado oficial divulgado em suas redes sociais, a funkeira explicou a iniciativa aos fãs.

"Diante da pandemia e do caos espalhado pelo Brasil e pelo mundo referente ao Coronavírus, estamos suspendendo todas as apresentações da artista Lexa, até que tudo seja normalizado e controlado, zelando pela segurança de todos. Dessa forma cumpriremoscom nosso papel como cidadãos e contribuiremos de alguma forma com a sociedade em geral, evitando assim, qualquer transmissão ou exposições ao risco. A artista se preocupa com a sociedade, bem como com sua saúde, especialmente porque em menos de uma semana foi vítima de uma infecção grave, na qual ainda se recupera e necessita manter sua imunidade controlada", diz o comunicado da equipe da cantora.