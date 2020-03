Coronavírus: Rei Roberto Carlos suspende turnê, show de aniversário e cruzeiro em Cancun

Mais um artista preocupado com o Coronavírus, o rei Roberto Carlos, de 78 anos, tem motivo de sobra para buscar medidas para evitar qualquer exposição ao vírus, afinal, ele faz parte do grupo de risco (idosos acima de 60 anos). Pois bem. Dito isto, o cantor suspendeu sua turnê brasileira e o show de aniversário que ele faria em Goiânia, além de suas apresentações já confirmadas em Ribeirão Preto e Campinas, em São Paulo. Todos os eventos públicos do rei estão suspenso pelo período de 30 dias. Foi informado também que o projeto 'Emoções em Cancun', programado para acontecer entre 8 e 12 de outubro deste ano, também será transferido para uma nova data no ano que vem. As informações foram divulgadas pela equipe do artista, através de um comunicado oficial.

"Tomamos esta decisão visando preservar a saúde e o bem estar dos fãs e admiradores do artista e contribuir com esforços das autoridades para assegurar a saúde de todos. Informamos que para quem já havia adquirido os ingressos, os mesmos serão válidos para novas datas, e para clientes que optarem pelo cancelamento, por favor entrem em contato a partir da próxima quarta-feira pelo email cancelamento@eventim.com.br ", informa o comunicado que você confere na íntegra abaixo:







