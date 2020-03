Mariana Rios faz despedida de solteira bancada por estilista

Parece que a data do casamento de Mariana Rios e do empresário Lucas Kalil se aproxima. A atriz reuniu suas madrinhas e levou todas para São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Para variar, tudo na permuta, mas o que impressionou a coluna foi o fato de Mariana, que é uma pessoa muito famosa no meio artístico, ter escolhido para madrinhas só suas amigas de infância, assim como as primas, todas de Araxá, em Minas Gerais, cidade natal da artista.



Em tempos de ostentação, a atriz mostrou ser muito ligada às suas raízes. Tanto Mariana quanto suas madrinhas tem exibido fotos e mais fotos de biquíni no Instagram e mostram que estão em forma para o grande dia. Outro item que não faltou para as convidadas foi champanhe, servido aos montes.



Todo o final de semana está sendo bancado pela estilista Martha Medeiros, que irá assinar um dos modelos usados por Mariana no casamento. As duas são amigas há mais de 10 anos e a cantora foi destaque na inauguração de sua mais recente loja com um show só para convidados.



No que depender da assessoria de Mariana, que foi procurada por esta coluna, pouco saberemos, uma vez que não se deram ao trabalho de responder nossos questionamentos, mas como esta coluna tem suas fontes em Alagoas e na organização do casamento, em breve voltamos com mais detalhes.