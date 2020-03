Vídeo! Gizelly enfia o dedo no bumbum de Pyong Lee no 'BBB20'

Enquanto os brothers aprontavam no quarto Vila na madrugada deste sábado (14), após a festa de ontem, uma brincadeira de Gizelly gerou debate na internet. Enquanto Pyong Lee tentava tirar Flayslane de dentro do baú, a advogada criminalista chegou por trás do influenciador e enfiou o dedo no bumbum dele. O episódio gerou discussão entre os internautas que questionaram assédio da parte de Gizelly. Assista ao vídeo do momento:

Que loucura! Que absurdo! Que desrespeito, Gizelly enfiando o dedo na bunda do Pyong #BBB20 pic.twitter.com/dIutgP1jOo — De Cara Pra Lua (@DeCaraPraLua) March 14, 2020