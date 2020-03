Preta Gil está com Coronavírus

Preta Gil se apresentou no casamento de Marcella Minelli, irmã da influenciadora Gabriela Pugliesi, que aconteceu no último fim de semana, em Itacaré, na Bahia. Um dos convidados do enlace, que havia chegado recentemente de Aspen, nos Estados Unidos, estava infectado com o Coronavírus e transmitiu a doença para outras pessoas que estavam no evento, entre elas, a própria Gabriela Pugliesi. Agora, foi a vez da cantora Preta Gil contar que também testou positivo para o Coronavírus.

"Algumas pessoas sabem que eu cantei em um casamento no sábado passado, em Itacaré. Na quarta-feira ficamos sabendo que três dos convidados deram positivo para o Coronavírus. Eu não me preocupei muito, porque eu nao tive contato com nenhuma dessas três pessoas. Procurei meus médicos e eles disseram que sem sintomas não adianta fazer exame e nem é recomendado pra não lotar os hospitais. Esperei, fui pro hospital com esses sintomas, fiz exame, já me coloquei em isolamento por recomendação médica até o resultado do exame sair. Ontem não pude participar de uma campanha que eu ia fazer e agora de manhã saiu o resultado do exame e eu estou com Coronavírus. Fui diagnosticada. Eu imagino que peguei de uma outra pessoa que já pegou dessas três pessoas. Tô aqui me cuidando", contou a cantora que revelou ainda que se apresentaria hoje, em uma formatura, mas precisou cancelar sua agenda de shows temporariamente por conta de seu isolamento.

Além da Preta Gil e da Gabriela Pugliesi, o cantor Di Ferrero também testou positivo para o Coronavírus.