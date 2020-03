Renata Banhara revela ser vítima de ameaça nas redes sociais

Renata Banhara expôs nesta sexta-feira (13) que está sendo vítima de ameaças vindas de um de seus seguidores do Instagram. "Um homem que eu não conheço me ameaça por eu não responder mensagem. Mas esta faço questão de responder: venha!", escreveu a modelo sobre a mensagem do homem que a ameaçava com o seguinte discurso: "na moral, não me deixa mais no vácuo se não eu vou até aí te arrebentar na porrada", disse o seguidor. Neste sábado, Renata voltou a usar as redes sociais para falar do assunto e agradecer o apoio dos fãs após ela trazer a ameaça a público.

"Eu não sabia lidar com essa situação, então procurei pessoas capacitadas para me instruir. Então, mulheres, se mandou mensagem te ameaçando, publica a mensagem. Porque uma vez que o homem optou por esta ação, ele tem que responder por ela. Você publicando acaba tornando público pra tua família e para as pessoas que estão perto de você. É uma forma de proteção e de você ter acesso a informações sobre essa pessoa também. Quando eu publiquei o nome dele, várias pessoas que o conhecem e já passaram por algo parecido com ele me procuraram. De modo geral, existem várias outras vítimas", afirma Renata que contou também que continua recebendo ameaças do mesmo homem, que vem utilizando um outro perfil no Instagram.

"Já descobri os Instagram que ele tem, já descobri quem ele é, onde ele mora e descobri pessoas que tiveram problemas com esse homem já. E tudo isso pela rede. Essa troca de informação é muito importante pra nossa proteção. Eu apaguei meu post (em que ela tornava a ameaça pública) porque eu não quero dar notoriedade pra ele. O que eu quero é que ele responda judicialmente", conclui a modelo.