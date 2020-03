Com surto de Coronavírus nos EUA, apresentador vai pra Disney com a filha e sua mulher grávida

Na contramão das recomendações das organizações de saúde do mundo todo para evitar aglomerações, o o ex-apresentador do SBT, André Vasco, está com sua filha e sua mulher grávida curtindo os parques da Disney, em Orlando. Por conta do surto de Coronavírus, os americanos fecharam as fronteiras para países da Europa e ainda estudam fechar pra outros países do mundo todo. Nos mercados, as prateleiras estão vazias e nos poucos estabelecimentos que ainda possuem alimentos para venda há filas de mais uma de uma hora de espera. Os americanos estão apavorados com a proliferação da doença e por isso estão estocando comida.







