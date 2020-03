Daniel e Ivy são anjos da semana e colocam Thelma e Flay no monstro

Daniel e ivy venceram a prova do anjo do 'BBB20', neste sábado (14), e juntos poderão escolher um participante para imunizar no paredão de amanhã. Ao término da competição, a dupla ganhou um prêmio que estava em cima de duas mesas diferentes. Cada um escolheu uma mesa e Daniel ganhou R$ 4 mil e Ivy R$ 2 mil. Nesta semana, o anjo será duplo. Os dois terão direito ao almoço especial do anjo com vídeo da família e juntos terão que chegar a um consenso sobre quem receberá a imunidade.

E não parou por aí. Coube à Ivy e a Daniel o oficio de escolher os monstros da semana. Após uma rápida conversa, eles escolheram colocar Flayslane e Thelma no monstro. As duas, assim como quase toda a casa, já estavam na xepa. Ao ganhar o líder, Felipe Prior só deixou seu aliado Babu Santana no vip e colocou o restante dos brothers na xepa. O monstro desta semana é em homenagem à participante Solange, do 'BBB4', com o 'iarnuou'. A participante ficou famosa por sua própria versão da música 'We are the world', de Michael Jackson e Lionel Richie.