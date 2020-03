Com foco de contaminação por coronavírus em seu casamento, irmã de Pugliesi viaja para as Maldivas

Parece que em casa de ferreiro espeto é de pau mesmo. Marcella Minelli, irmã da influencer Gabriela Pugliesi, viajou em lua de mel para as Maldivas mesmo após seu casamento ter sido foco de contaminação por coronavírus. Embora viagem de pessoas que foram expostas ao vírus não seja recomendada, amigos do casal relatam que os dois não avisaram às autoridades locais ou mesmo à companhia aérea em que viajaram sobre o ocorrido em seu casamento onde, além da irmã e Preta Gil, outros convidados foram infectados pelo vírus que vem assolando o mundo.

Gabriela Pugliesi, em sua redes sociais, vem dando várias dicas do que fazer caso contraia o vírus ou tenha contato com quem foi infectado, mas pela foto postada pela noiva, o mesmo não tem sido feito pelo casal que esteve exposto ao Covide-19 na cerimônia que aconteceu no último fim de semana, em Itacaré, na Bahia. No registro compartilhado por Marcella, o noivo Marcelo aparece sem nenhum tipo de proteção ou precaução saindo do mar paradisíaco das Maldivas.

Esta coluna não está julgando ninguém, mas como a crise é muito séria, a gente acha que Gabriela Pugliesi deveria estender as dicas que está dando para o público para a própria irmã e o cunhado. Novos casos de pessoas infectadas no casamento devem vir a público nos próximos dias, já que um casal de irmãos - filhos de um importante empresário - aguardam os resultados do exame feito no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Vale lembrar que o casal não se colocou em quarentena. Os dois viajaram dias após o casamento.