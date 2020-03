Acusada de assédio, Gizelly perde mais de 800 estalecas por dedo no bumbum de Pyong

Após Gizelly dar uma dedada no bumbum de Pyong Lee, no quarto Vila do 'BBB20', os internautas ficaram indignados, acusaram a sister de assédio e pediram a expulsão dela. Diante de todo o bafafá, a produção do reality chamou a participante no confessionário e aplicou uma grande punição que no decorrer da semana deve dar o que falar. Gizelly perdeu 870 estalecas por conta da brincadeira com o hipnólogo. A casa inteira, que já está na xepa depois que o líder Prior escolheu somente seu aliado Babu Santana para ficar no grupo vip com ele, vai sentir a punição na hora das compras. Preparados para o bafafá?