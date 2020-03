Thelma sobre Ivy não dar monstro a Prior e Babu: 'não tem culhão'

Após Ivy e Daniel se tornarem os anjos da semana do 'BBB20' e darem o monstro para Thelma e Flayslane, uma discussão se iniciou na casa mais vigiada do Brasil. Tudo porque Ivy afirmou que embora soubesse que poderia dar o monstro ao líder Prior, ela optou por não tirá-lo do vip. "O líder pode, eu não botei porque eu não queria tirar eles (Babu e Prior) do vip", disse Ivy, que em seguida foi alfinetada por Thelma. "Tem que ter culhão pra fazer isso, né?", questionou a médica anestesista. O líder prior então entrega que sua intenção era colocar todo mundo na xepa pra receber o monstro. "A minha intenção era essa, fazer um xepão com todo mundo", afirmou o novo todo poderoso do reality que perderia as regalias do vip caso recebesse o monstro. Assista:

