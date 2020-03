Fernanda Paes Leme entra em quarentena após ir ao casamento da irmã da Pugliesi

Mais uma convidada do casamento de Marcella Minelli, irmã da influenciadora Gabriela Pugliesi, entrou em quarentena. Depois de Preta Gil cantar na cerimônia e ser diagnosticada com o coronavírus, agora foi a vez de Fernanda Paes Leme ligar o alerta e entrar em quarentena para saber se foi contaminada, já que todos os convidados do casório foram expostos ao Covid-19. Um dos convidados do casamento havia chegado recentemente de Aspen, nos Estados Unidos, onde contraiu o coronavírus, e acabou infectando diversas pessoas que estavam na festa.

"Desde que saiu a notícia que esse convidado do casamento estava com coronavírus eu não saí mais de casa. Eu fiquei aqui mesmo sem sintoma algum, porque às vezes o coronavírus não tem sintoma algum, mas você pode ter ele dentro de você. E só hoje eu fiz o teste, e como eu não tenho sintomas, eu fiz um teste particular aqui em casa, porque não é indicado ir ao hospital sem sintomas. O resultado só sai na semana que vem", disse Fernanda.

O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou casos de coronavírus positivos em diferentes convidados do casamento da Marcella Minelli. Falando na Marcella, embora tenham sido expostos à doença, ela e o marido viajaram de lua de mel para as Ilhas Maldivas poucos dias após a festa, que aconteceu no último fim de semana, em Itacaré, na Bahia. Os noivos sequer fizeram quarentena antes de embarcar.