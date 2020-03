Vídeo: ex-BBB Solange fala sobre o castigo do monstro

No sábado (14), Ivy e Daniel dera o castigo do monstro para Thelma e Flay no 'Big Brother Brasil'. A punição relembra um icônico momento do BBB4: Solange na gaiola cantando uma versão bem peculiar do sucesso 'We are the world', de Michael Jackson e Lionel Richie. Gravada por dezenas de artistas e lançada no intuito de arrecadar fundos para combater a fome na África, a música, na performance de Sol, virou 'Iarnuou'. E ela gravou um vídeo para falar o que achou: 'Assisti tudo! A homenagem ficou linda! A Thelminha ficou linda de Sol!'.

Veja o vídeo: