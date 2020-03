Ator mirim faz sucesso entre a garotada

O ator mirim Ygor Marçal, de 6 anos, está feliz da vida com o sucesso de Mosquito, seu personagem em 'Salve-se Quem Puder', novela de Daniel Ortiz. O sucesso da novela é tão grande, que as crianças nas ruas sempre perguntam do paradeiro de Justin Bieber, o ratinho de estimação do personagem, que divide a cena com o ator.