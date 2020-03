Lucas Jagger volta ao Brasil

Após Lucas Jagger, filho da apresentadora Luciana Gimenez e do cantor Mick Jagger, postar uma foto no metrô de Nova York em suas redes sociais e vários fãs do rapaz se preocuparam pela ameaça de Coronavírus que assola a cidade americana, o rapaz embarcou na noite de sábado (14) rumo ao

Brasil. Lucas quer se juntar a mãe e ao irmão, Lorenzo, já que existe a possibilidade de o governo americano fechar as fronteiras para outros países, além dos europeus que já não podem entrar em solo americano.

Nova York é uma das cidades que mais sofre com o racionamento de água e comida pela epidemia.

Lucas mora em Nova York há dois anos para estudar. Em sua última estada no Brasil, durante o Carnaval, o rapaz recebeu o título de príncipe da Sapucaí de alguns colegas da imprensa pelo jeito cordial e sem deslumbre de atender a todos.