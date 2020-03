Irmã de Pugliesi sobre viajar sem quarentena: 'ainda não sabíamos'

Depois de ter seu casamento como foco de transmissão do coronavírus e ter convidados contaminados pela doença, entre eles sua própria irmã e a cantora Preta Gil, Marcella Minelli, irmã da Gabriela Pugliesi, viajou para as Ilhas Maldivas em lua de mel com o marido, mas sem quarentena. Em pronunciamento realizado na manhã deste domingo (15), a influenciadora disse em um vídeo que quando embarcou para o paraíso ainda não sabia que todos da cerimônia haviam sido expostos ao coronavírus. "A gente não sabia de nem um caso sequer confirmado de coronavírus no nosso casamento, até que a gente já estava fora do Brasil e sem sintomas nenhum de gripe", afirmou Marcella.

Ainda segundo o casal, desde que chegaram nas Maldivas os dois estão em quarentena no quarto. "Estamos também em quarentena. Na terça saímos do Brasil, na quarta ficamos sabendo do primeiro caso confirmado de coronavírus em um dos convidados do nosso casamento. Desde o primeiro momento que estamos aqui, estamos em quarentena também. Estamos no quarto, num paraíso desses. Não pensem que é irresponsabilidade nossa estarmos viajando e curtindo e mesmo sem sintomas podendo espalhar o vírus para outras pessoas ou sermos contaminados, porque não saímos do quarto. Tudo que fazemos é dentro do quarto", concluiu a influenciadora.

Assista ao pronunciamento completo: