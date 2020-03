Padre Marcelo Rossi faz missas com portões fechados com transmissão pelas redes sociais

Seguindo as recomendações do Governo do Estado e do Ministério da Saúde para evitar a proliferação do coronvírus, Padre Marcelo Rossi optou por não realizar suas tradicionais missas ao vivo na Rede Vida e irá transmitir as celebrações, que serão realizadas com portões fechados, pelas redes sociais. A informação foi confirmada pelo religioso em um comunicado.



"Devido a atual pandemia do Covid-19 e visando a segurança e bem estar de todos os fiéis como prioridade, as missas no Santuário Mãe de Deus serão realizadas com os portões fechados, até segunda ordem. As missas de quinta-feira às 20h e sábado às 15h serão transmitidas pelo site do Padre Marcelo, Youtube, e Facebook. Além das transmissões pela TV: Sábado às 15h pela Rede Vida e domingo às 6h pela Rede Globo. Estaremos em oração para que esta situação se resolva logo", informa o comunicado.