Ximbinha deixou os fãs do saudoso cantor Cristiano Araújo indignados. É que os admiradores do sertanejo identificaram uma foto do Cristiano usada pela banda do Ximbinha, a Cabaré do Brega, na divulgação do single 'Vampiro'. Revoltados, eles mandaram prints da arte com a foto do Cristiano para esta coluna, dizendo ser uma falta de respeito da banda usar a imagem para fins comerciais.

Fãs de Cristiano Araújo reclamam de Ximbinha usar foto do cantor em divulgação - Reprodução Instagram