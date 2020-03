Recém-chegado dos EUA, Biel cancela festa de aniversário por causa do coronavírus

Biel chegou recentemente dos Estados Unidos e por contado coronavírus precisou cancelar sua festa de 23 anos, que seria realizada em São Paulo, na próxima terça-feira (24), embora a data do aniversário do cantor seja no dia 20. O evento para 300 convidados aconteceria no Espaço Fernandes, no Tatuapé, Zona Leste. Na festa, Biel lançaria sua nova música 'Cicatriz' do álbum 'Fênix'. Em um comunicado, a equipe do cantor informa que a medida visa a prevenção e segurança do público e das equipes que trabalharão no evento.



"A AGÊNCIA YAY comunica que por conta do aumento nos casos de contaminação com o coronavírus será cancelada a festa de 24 anos do Biel, prevista para dia 24/03, terça-feira. A medida visa a prevenção e a segurança do público e das equipes de trabalho em relação à expansão do Coronavírus, seguindo orientação do Ministério da Saúde para que se evitem aglomerações. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Esperamos que tudo se solucione em breve."