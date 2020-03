Marido de Preta Gil revela como está a convivência com a cantora diagnosticada com coronavírus

Após Preta Gil cantar no casamento da irmã da Gabriela Pugliesi e também ter sido contaminada com o coronavírus, o marido da cantora, Rodrigo Godoy, compartilhou com seus seguidores como está fazendo para se prevenir da doença em sua convivência com a artista dentro de casa.

"A maioria do meu tempo passo na varanda, mexendo no telefone e vendo televisão. Estou no local mais arejado possível e sem muitos contatos com a Preta, mantendo uma distância de segurança, um ou dois metros, porque ela está tossindo. Vou dormir provavelmente na sala, fora os cuidados de higiene", diz Rodrigo que conta ainda estar assintomático para a doença.

"Eu estou muito bem. Creio que eu seja uma dessas pessoas assintomáticas, porque muito provavelmente eu tenho o vírus por conta do contato com a Preta. Só que eu não sinto nada. Tô com o finalzinho de uma tosse que eu já estou há uma semana, por conta do Carnaval que eu fiquei com febre. Estou tranquilo", afirma.