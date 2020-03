Scheila Carvalho sobre coronavírus: 'existem doenças piores'

Após terminar uma viagem em um cruzeiro para o Caribe, Scheila Carvalho foi questionada por uma seguidora se não estaria com medo do coronavírus que a cada dia mais se prolifera pelo mundo com a pandemia da doença. A resposta da dançarina foi clara e direta: "se informe lindona, existem doenças muito piores." Ao que parece, Scheila Carvalho não está muito preocupada com a possível exposição ao Covid-19.

Sheila Carvalho sobre coronavírus: 'existem doenças piores' - reprodução Instagram