Mel Maia sobre o fim do namoro com João Pedro: 'decepção'

Chegou ao fim o namoro de Mel Maia, de 15 anos, e do jogador João Pedro, de 18. Procurada pela coluna, Mel se limitou a dizer: "decepcionada, mas não vou dizer nada." Na manhã deste domingo (15), a atriz havia feito uma publicação afirmando que o atleta quem colocou um ponto final na relação, e se mostrou chateada por ele supostamente ter ido curtir uma noitada no mesmo dia do término.

"A gente vê que a pessoa não te amava de verdade quando ela termina com você, esquecendo grandes momentos, e indo pra gandaia no mesmo dia, né?", escreveu ela que momentos depois apagou a postagem. João Pedro, que atualmente mora em Londres, onde joga por um time local, nega a noitada.