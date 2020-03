Após brincar sobre 'tomar álcool gel', Marquezine faz teste para coronavírus

Esta coluna mostrou que Bruna Marquezine voltou de Nova Iorque neste sábado (14), tomando todas as precauções possíveis para se proteger do coronavírus. Usando máscara e esterilizando seu assento do avião com álcool, a atriz ainda brincou, momentos antes de embarcar, que estava "tomando álcool gel' pra se precaver da doença. Mesmo assim, ao chegar no Brasil Bruna revelou aos fãs que está gripada e que fez teste para detectar o coronavírus.

Vídeo! Bruna Marquezine deixa Nova Iorque após ameaça de Coronavírus. pic.twitter.com/odd5G3JdHZ — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 14, 2020

"Eu estava/estou gripada e espirrando, senhora. Já fiz meu teste assim que cheguei em casa e se Deus quiser será só uma gripe mesmo que eu não consegui curar com a mudança de clima e poucas horas de sono por conta do trabalho lá em NY", disse Bruna.

Precavida, Bruna Marquezine brinca: ‘tomando álcool gel’ pic.twitter.com/lC7YkOoX09 — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 14, 2020