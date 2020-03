Gretchen posa com novo affair e exibe aliança de compromisso

Desde que esta coluna noticiou com exclusividade o affair de Gretchen com seu saxofonista Esdras de Souza, a cantora vinha negando veementemente o romance, chamando, inclusive, esta colunista de mentirosa ao vivo nos bastidores do Carnaval da RedeTV. Pois bem. Aos poucos a Rainha do Bumbum, que recentemente colocou um ponto final em seu 17º casamento com o português Carlos Marques, vai se soltando e assumindo, no tempo dela, a relação. Neste fim de semana, Gretchen posou ao lado de Esdras e os dois não se importaram em mostrar suas alianças de compromisso. A coluna, que é fã da Gretchen, deseja que o casal seja muito feliz neste romance que eles preferem não rotular.