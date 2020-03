Felipe Neto faz campanha para saída de Pyong do 'BBB'

Desde o início do 'BBB', Felipe Neto nunca escondeu que não apoiava a permanência de Pyong na casa. Agora, com o coreano no paredão, o youtuber iniciou uma campanha para que ele saia do reality: "Pela primeira (e espero que única) vez... Eu convoco todo o meu fandom para fazer mutirão por 48h sem parar, para manter Babu e Rafa no 'BBB'. Mostrem do que somos capazes. Há de se haver justiça nesse país", postou ele em seu Twitter.

Pyong foi indicado pelo líder Prior ao paredão. Babu, por ter sido o primeiro a sair da prova do líder, já estava indicado. Rafa está no paredão por ter sido a última a sair da prova do líder e Flay foi a mais votada pela casa. Só que Flay venceu a prova bate e volta e se livrou do paredão.