Após negar, Hulk e Camila Ângelo estão assumidamente casados

Quando esta humilde coluna noticiou que o jogador Hulk havia se casado novamente em dezembro do ano passado, mas desta vez, com a Camila Ângelo, sobrinha de sua ex-mulher Iran Ângelo, a assessoria jurídica do atleta negou a informação. No entanto, quem vai até o perfil do craque no Instagram para bisbilhotar pode ver escrito 'casado' na biografia. Ao lado da palavra casado, inclusive, tem a figurinha de um anel de noivado. Camila e Hulk não fazem questão de esconder que usam alianças na mão esquerda.

Hulk se descreve como casado em seu perfil do Instagram - reprodução Instagram