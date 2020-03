Paredão desta terça será sem plateia e famílias dos emparedados

Nesta terça-feira (17) é dia de mais uma eliminação no 'Big Brother Brasil 20'. Por causa da pandemia do coronavírus, além da plateia, a TV Globo optou por não deslocar as famílias dos emparedados Rafa Khalimann, Pyong Lee e Babu Santana para a sede do canal em Curicica, no Rio. A novidade foi adiantada pelo apresentador Tiago Leifert, que afirmou que por enquanto todas eliminações serão nestas condições até que o surto da doença melhore. "A gente cancelou plateia por tempo indeterminado e não vai trazer as famílias dos emparedados para esta terça-feira e para as próximas, até segunda ordem e tudo ficar sob controle de novo."

