Juliana Paes pode ter problemas com publicidade

Parece que Juliana Paes não vem jogando limpo com seus seguidores. Isto porque a atriz não tem identificado as publicidades que faz em suas redes sociais. A coluna viu que algumas de suas publicações são claramente publicidades com o intuito de promoção de uma marca ou produto, mas sem a devida sinalização. O Procon orienta que a publicidade em qualquer mídia seja feita com honestidade, lealdade e cooperação, então devem ser facilmente identificadas como propagandas por quem vê. Caso contrário, é enganar o público.

Juliana anuncia roupas, perfumes, viagens, hotéis, marcas, entre outras coisas sem sinalizar como 'publi'. Ela corre o risco de seus seguidores a denunciarem ao Conar, órgão fiscalizador das publicidades, mas primeiramente quem pode ser autuada é a marca por trás do post. A mais recente divulgação que a atriz fez sem sinalizar foi para a marca de roupas Lança Perfume.

Confira algumas das publicidades não sinalizadas da atriz na galeria abaixo: