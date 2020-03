Após cancelar coletiva, Globo conta com atores na divulgação de novela

Entre as muitas medidas adotadas pela TV Globo para frear a proliferação do coronavírus no Brasil está o cancelamento da coletiva de imprensa da novela 'Nos Tempos do Imperador', a próxima das seis. Como não houve o evento de divulgação, que estava previsto para ontem, a emissora está pedindo que todo elenco publique bastante conteúdo sobre o novo folhetim em suas redes sociais para ajudar divulgar a estreia que será no fim deste mês.