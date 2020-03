Globo suspende novelas de todos os horários e reprisa versões compactadas de outros folhetins

Diante da pandemia do coronavírus, a Globo anunciou algumas medidas para manter seu casting de atores resguardados da doença. 'Amor de Mãe', por exemplo, terá sua exibição interrompida neste sábado (21), quando a 'primeira temporada' da novela chega ao ápice. A partir de segunda-feira (23), uma versão compactada de 'Fina Estampa' será reprisada no horário. Esta exibição durará o tempo necessário até que a situação do surto da doença volte ao normal. Após tudo se estabilizar, a segunda fase de 'Amor de Mãe' volta a ser exibida.

Como 'Malhação' tem boa frente de gravações e está próxima do final, a atual temporada sofrerá um impacto pequeno. O final, previsto para 8 de maio, será antecipado para 17 ou 24 de abril. Esta data será definida pela emissora em breve. A próxima temporada do folhetim adolescente não terá a estreia logo depois da atual, como previsto, devido aos impactos da paralisação das produções. Após o encerramento da atual temporada, 'Toda Forma de Amar', o canal deve reexibir de forma compactada a temporada 'Viva a Diferença'. Esta reprise também ficará no ar o tempo necessário, até que a crise do coronavírus seja superada.





'Éramos Seis' também está no final e encerrará na data prevista, 27 de março. A estreia da novela 'Nos Tempos do Imperador', que seria a sucessora de 'Éramos Seis', será adiada. No lugar, será iniciada a reprise de uma versão compactada de 'Novo Mundo', que se passa no período histórico imediatamente anterior de 'Nos Tempos do Imperador'. Esta reexibição também ficará no ar pelo tempo necessário.



'Salve-se Quem Puder' está no capitulo 41. Ela fica no ar até este sábado (28), correspondente ao capitulo 54. Neste momento, será feita uma pausa na transmissão do folhetim das 19h, até que a crise do coronavírus seja superada. Sendo assim, a partir desta segunda-feira (30), a versão compactada de 'Totalmente Demais' será temporariamente exibida. Após a situação do país voltar à normalidade, 'Salve-se Quem Puder' volta ao ar normalmente.