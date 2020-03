Vídeo! Banhista acusa Ludmilla de fumar maconha e cantora aciona o jurídico

Um vídeo de Ludmilla fumando em cima de um jetski começou a circular na web. Nele, um banhista filmava a cantora e dizia que ela estava fazendo uso de maconha. Nas imagens, não fica claro que a cantora está de posse da erva proibida. A assessoria da Ludmilla, inclusive, afirma se tratar de um cigarro comum. Além de acusar a cantora de usar droga ilícita, o banhista ainda xinga a funkeira com palavras ofensivas. Ainda de acordo com a equipe da artista, o jurídico já foi acionado para cobrar judicialmente uma reparação do responsável por gravar e compartilhar o vídeo com insultos nas redes sociais.

Assista: