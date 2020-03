Record suspende gravações de novelas e de reality gringo do Rodrigo Faro

Depois da Globo anunciar mudanças em toda sua grade de programação das novelas da casa, por causa do coronavírus, a Record TV também já se movimenta para evitar qualquer exposição de seus funcionários ao Covid-19. A partir desta terça-feira (17), a emissora irá suspender, pelo menos até sábado, as gravações de novelas do canal. A medida faz parte do plano para conter o avanço do coronavírus no país. , por causa do coronavírus, a Record TV também já se movimenta para evitar qualquer exposição de seus funcionários ao Covid-19. A partir desta terça-feira (17), a emissora irá suspender, pelo menos até sábado, as gravações de novelas do canal. A medida faz parte do plano para conter o avanço do coronavírus no país.

Além da pausa nas gravações dos folhetins, o reality 'Game of the games', do Rodrigo Faro, teve suas gravações na Argentina canceladas. Os participantes da atração e o próprio Faro embarcariam na semana que vem para o país para iniciar as filmagens. Até o momento ainda não se sabe para quando as gravações do reality serão adiadas.