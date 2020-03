Na noite de segunda-feira (16), os brothers confinados no 'Big Brother' foram informados sobre o Coronavírus e sua gravidade. Mas parece que as informações entraram por um ouvido e saíram pelo outro para Daniel. O rapaz pegou uma barata com a mão e levou bronca de Ivy. "Acorda, Daniel, pra vida! Helloooo", disse ela. "Barata não tem vírus. Só peguei pra tirar ela dali", justifica ele.

"Só lavar a mão", minimiza Marcela.