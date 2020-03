'Tem que denunciar', Marina Ruy Barbosa sobre preço alto do álcool gel

Desde que começaram a surgir as primeiras matérias sobre o Coronavírus, Marina Ruy Barbosa tem usado as redes sociais para comentar sobre o perigo do contágio e dos cuidados necessários. Mas, a atriz anda também revoltada com os preços abusivos do álcool gel, que praticamente dobrou o valor nos últimos dias. Um frasco de 420g, que custava entre R$ 17 e R$ 20, agora é encontrado por quase R$ 40. "Vamos denunciar os preços abusivos", reclamou Marina ao ser informada por uma seguidora a dificuldade de comprar o produto

E tudo começou porque a mulher do piloto Xandinho Negrão falou sobre o uso do álcool gel "Dói pensar que boa parte do país não tem acesso a saneamento básico e água limpa. Quanto mais álcool gel, caramba! Isso é luxo. Muito triste", escreveu no Twitter