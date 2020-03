Isis Valverde se defende das críticas por causa de babá trabalhando em casa

Isis Valverde não gostou das críticas que recebeu após ter contado, em um vídeo publicado nas redes sociais, sobre a dispensa de funcionários de sua casa por causa da quarentena para conter o avanço do Coronavírus. Só que nas imagens, uma funcionária aparece atrás dela, lavando a louça e a internet não perdoou a Betina de 'Amor de Mãe'.

Galeria de Fotos Isis Valverde Reprodução/Instagram Isis Valverde Reprodução/Instagram Betina (Isis Valverde) em Amor de Mãe Divulgação Juliana Paes no Baile da Vogue Reprodução de internet Sabrina Sato no Baile da Vogue Reprodução de internet Isis Valverde curte dia de sol na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio Ag. News Isis Valverde curte dia de sol na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio Ag. News Isis Valverde curte dia de sol na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio Ag. News Isis Valverde curte dia de sol na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio Ag. News Isis Valverde curte dia de sol na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio Ag. News Isis Valverde curte dia de sol na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio Ag. News Isis Valverde curte dia de sol na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio Ag. News Isis Valverde. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Isis Valverde curte dia de sol com amiga na praia Ag. News Isis Valverde curte dia de sol com amiga na praia Ag. News Isis Valverde curte dia de sol com amiga na praia Ag. News Isis Valverde curte dia de praia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira Ag. News Isis Valverde curte dia de praia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira Ag. News Isis Valverde curte dia de praia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira Ag. News

"Como cidadã é bom dar exemplos e eu dispensei todos os meus funcionários para a minha segurança e para a segurança deles. A pessoa que aparece no meu vídeo é a Cláudia, que está comigo há dez anos, ela não tem familiares próximos no Rio e ficaria sozinha em casa. Ela viu que eu ia ficar sozinha com o Rael e decidiu fazer companhia, por livre e espontânea vontade aqui em casa para nos ajudar e pra gente ficar juntos nessa. E como ela é maravilhosa, incrível e nosso anjo, ela está aqui com a gente. E a gente segue em quarentena. Um beijo grande e fique em casa”, desabafou a atriz.