Musa da Unidos da Tijuca foge do coronavírus na Europa e volta correndo para o Rio

Musa da Unidos da Tijuca que fraturou o braço no Carnaval, Ana Paula Evangelista voltou à Europa, onde mora com o marido Marco Alessandro, após a folia. Ela, que se divide entre morar na Inglaterra e Dinamarca, precisou fazer as malas e retornar correndo para o Rio por conta do surto de coronavírus no continente. "Estávamos em Copenhage, tanto lá como Londres está aumentando rapidamente o percentual de infectados. E com a restrição de não podermos sair de casa, estou tendo dificuldade de continuar o meu tratamento de fisioterapia, que estava andando bem no Brasil. Com o conhecimento que tenho no Rio posso ser tratada até mesmo em casa", conta Ana Paula, que tentou embarcar para o Brasil na última segunda, mas teve seu vôo cancelado após a tripulação não comparecer para o serviço. O casal conseguiu embarcar ontem à noite.