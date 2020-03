'Hoje tem muitos vetezeiros', diz Solange Vega sobre participantes do 'BBB20'

Uma das participantes mais lembradas do 'BBB' e dona do hit "Iarnuou", sua versão do clássico 'We Are The World' durante uma prova de resistência no programa em 2004, Solange Vega foi homenageada no último castigo do monstro e assumiu estar gostando da edição."O pessoal é agitado e quente. Os planos do Boninho deram super certos de colocar os influenciadores. Todo mundo apostava que iria dar errado e não deu", diz Sol que reclama um pouco da falta de espontaneidade dos jogadores."Os primeiros participantes eram 'BBBs' mais raiz. Hoje tem muitos vetezeiros"



Sol diz que esta acompanhando bastante a edição e admite que não tem ainda uma torcida. "Todo mundo fala que já tem o seu favorito e que tem um participante com pinta de campeão, mas eu discordo. Não tem favorito. Ainda vão acontecer muitas coisas até o final da edição”, prevê agora a atriz, que já trabalhou como babá e frentista.