Larissa Manoela esquece a quarentena e passa o dia na praia

Reconhece o mulherão da foto? É Larissa Manoela e apesar do pedido pra todo mundo ficar em casa, a atriz aproveitou a terça-feira na praia. Aliás, dia sim e dia também, ela tem batido ponto na área de lazer mais popular dos cariocas. É só ver as últimas fotos dela em suas redes sociais. Morando no Rio desde o início de março, a nova contratada da Globo já está escalada para a novela das 6 ainda sem nome confirmado que substituirá 'Nos Tempos do Imperador', que teve sua estreia adiada por conta do coronavírus.

