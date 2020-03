Autor de 'Salve-se Quem Puder' quer Babu na novela

Babu já tem emprego garantido quando sair do 'Big Brother Brasil'. O autor Daniel Ortiz, que já declarou sua torcida pelo brother, disse que quer o ator em sua novela 'Salve-se Quem Puder'. Quando o folhetim voltar a ser gravado, ainda sem data certa. "Babu! Quero você na minha novela! Mas aguenta firme aí pelo prêmio!!!", comentou o novelista em uma postagem no perfil oficial do artista. Além do autor, famosos como a cantora Anitta, o jogador de futebol Gabriel Barbosa, e os atores Marcelo Serrado e Tatá Werneck estão na torcida para que Babu vença o reality show.